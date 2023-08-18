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Ексканцлера Австрії Курца судитимуть за надання неправдивих свідчень

Судовий процес триватиме три дні, вирок має бути винесений 23 жовтня.

Ексканцлера Австрії Курца судитимуть за надання неправдивих свідчень
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Австрії у справах економічних та корупційних злочинів висунула обвинувачення колишньому федеральному канцлеру Себастіану Курцу, а також очільнику його кабінету Бернгарду Боннелі за надання неправдивих свідчень парламентській комісії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт WKStA.

"Себастіан Курц і Бернгард Бонеллі звинувачуються у наданні неправдивих свідчень перед слідчою комісією Національної ради з питань "ймовірної корумпованості синьо-бірюзового федерального уряду" (слідча комісія IBIZA), зокрема у зв'язку з опитуванням щодо створення ÖBAG та призначення наглядової ради цієї компанії", - йдеться у повідомленні.

Крім, того обвинувачення висунуто ще одній особі, яку підозрюють у наданні неправдивих свідчень як слідчій комісії парламенту, так і під час її допиту в якості свідка у розслідуванні WKStA щодо призначення члена правління Casinos Austria AG.

За інкриміноване правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Крім Курці та Боннелі, третьою обвинуваченою у справі є Беттіна Глац-Кремзнер – колишня віце-голова Австрійської народної партії, а також гендиректор "Казино Австрія" та голова правління "Австрійських лотерей" до березня 2022 року.

Ексканцлер та двоє інших обвинувачених осіб постануть перед Віденським земельним судом у кримінальних справах 18 жовтня. Судовий процес триватиме три дні, вирок має бути винесений 23 жовтня.

Нагадаємо, в 2019 році через інший корупційний скандал розпалася коаліція ÖVP з Австрійською партією свободи (FPÖ). Тоді у ЗМІ попало відео з тодішнім віцеканцлером і главою FPÖ Хайнц-Крістіаном Штрахе та росіянкою, яка пропонувала гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У результаті скандалу всі міністри від FPÖ пішли у відставку, а в країні були призначені дострокові вибори. Курцу тоді вдалося зберегти посаду, тому що його партія виграла вибори та сформувала нову коаліцію з "зеленими".

У 2021 роіц Курц склав повноваження через корупційний скандал. Його наступником став міністр закордонних справ Александер Шалленберг. Повідомлялося, що Курц працюватим в американській компанії Thiel Capital на посаді "генерального стратега".

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