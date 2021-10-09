Прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц пішов у відставку у зв'язку з корупційним скандалом.

Про це він оголосив у суботу ввечері, пише Kurier.

"Моя країна мені важливіша за мою особу. Тому я поступаюся місцем, щоб знайти вихід з тупика", - сказав він.

Новим канцлером Австрії повинен стати міністр закордонних справ Александер Шалленберг.

Курц залишиться лідером Австрійської народної партії (ÖVP) і розраховує, що її коаліція з Партією зелених продовжить існування.

Нагадаємо, що антикорупційна прокуратура Австрії (WKStA) веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

Розслідування поставило існування коаліції в Австрії на межу розпаду, оскільки Партія зелених почала вимагати від ÖVP відставки Курца та призначення замість нього когось з незаплямованою репутацією.

У 2019 році через інший корупційний скандал розпалася коаліція ÖVP з Австрійською партією свободи (FPÖ).

Тоді у ЗМІ попало відео з тодішнім віцеканцлером і главою FPÖ Хайнц-Крістіаном Штрахе та росіянкою, яка пропонувала гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У результаті скандалу всі міністри від FPÖ пішли у відставку, а в країні були призначені дострокові вибори.

Тоді Курцу вдалося зберегти посаду, тому що його партія виграла вибори та сформувала нову коаліцію з "зеленими".