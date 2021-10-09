Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
Поліція назвала версії загибелі нардепа Полякова
ГоловнаСвіт

Австрійський прем'єр Курц склав повноваження через корупційний скандал

Його наступником має стати глава МЗС Шалленберг.

Австрійський прем'єр Курц склав повноваження через корупційний скандал
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц пішов у відставку у зв'язку з корупційним скандалом.

Про це він оголосив у суботу ввечері, пише Kurier.

"Моя країна мені важливіша за мою особу. Тому я поступаюся місцем, щоб знайти вихід з тупика", - сказав він.

Новим канцлером Австрії повинен стати міністр закордонних справ Александер Шалленберг.

Курц залишиться лідером Австрійської народної партії (ÖVP) і розраховує, що її коаліція з Партією зелених продовжить існування.

Нагадаємо, що антикорупційна прокуратура Австрії (WKStA) веде розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

Розслідування поставило існування коаліції в Австрії на межу розпаду, оскільки Партія зелених почала вимагати від ÖVP відставки Курца та призначення замість нього когось з незаплямованою репутацією.

У 2019 році через інший корупційний скандал розпалася коаліція ÖVP з Австрійською партією свободи (FPÖ).

Тоді у ЗМІ попало відео з тодішнім віцеканцлером і главою FPÖ Хайнц-Крістіаном Штрахе та росіянкою, яка пропонувала гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги. У результаті скандалу всі міністри від FPÖ пішли у відставку, а в країні були призначені дострокові вибори.

Тоді Курцу вдалося зберегти посаду, тому що його партія виграла вибори та сформувала нову коаліцію з "зеленими".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також