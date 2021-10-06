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​В Австрії провели обшуки в офісі канцлера Курца і в штаб-квартирі його партії

Поліція розслідує справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

​В Австрії провели обшуки в офісі канцлера Курца і в штаб-квартирі його партії
Фото: EPA/UPG

В Австрії правоохороонці провели обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також в штаб-квартирі його Австрійської народної партії у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Зазначається, що поліція розслідує справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. В основі звинувачень лежать дослідження, опубліковані в оплачених Міністерством фінансів ЗМІ, які нібито базувалися на неправдивих даних і були направлені на просування політики уряду.

У середу вранці кілька слідчих увійшли в офіс партії в центрі Відня з ордером на обшук обсягом понад 100 сторінок. Обшук також відбувся в канцелярії глави уряду.

Основна увага приділяється канцлеру Курцу і його найближчому оточенню: раднику Штефану Штайнеру, спеціалісту зі зв'язків зі ЗМІ Джеральду Флейшманну. Крім того, в списку підозрюваних - генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.

Йдеться про "угоди про співпрацю в галузі реклами і ЗМІ на загальну суму близько 1,3 мільйона євро". В результаті, як стверджується, були використані "можливості впливати на зміст і час публікацій". Тодішній генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід і прессекретар обіцяли "переваги для Себастьяна Курца, групи його найближчих наближених і ÖVP".

Сама ÖVP опублікувала пресреліз про обшук, в якій звинувачення називаються "неправдивими".

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники канцлера Курца. Його також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

Нагадаємо, в 2017 році на дострокових парламентських виборах Австрійська народна партія посіла перше місце, а в грудні Курц створив коаліцію з Австрійською партією свободи. Представникам цієї сили віддали головні посади міністрів оборони, закордонних справ і внутрішніх справ. Себастьян Курц став на той момент наймолодшим главою уряду в світі.

У травні 2019 року після публікації в ЗМІ розгорівся скандал, в центрі якого опинився віцеканцлер і глава Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе. На записі прихованої камери в Ібіці він і його заступник партії обговорювали з якоюсь дівчиною, нібито племінницею російського олігарха, вплив на австрійську пресу аж до придушення свободи слова. Також Штрахе пропонував "багатій росіянці" вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах.

Після цього парламент Австрії виніс вотум недовіри Курцу, канцлер подав у відставку. На дострокових виборах у вересні 2019 року його партія знову перемогла.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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