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Штайнмаєр вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії

Президент Німеччини відвідав Чернігівську область.

Штайнмаєр вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії
Штайнмаєр
Фото: minre.gov.ua

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з візитом до міста Корюківка Чернігівської області, де вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії 1943 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Супроводжує пана Штайнмаєра віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Політики поклали квіти до місця поховання та пам’ятника жертвам Корюківської трагедії, відвідали Корюківський історичний музей. Президент Німеччини поспілкувався з українським та німецьким істориками щодо трагічних подій, які відбулися у Корюківці у 1943 році.

Також Штайнмаєр зустрівся із педагогічним колективом та школярами Корюківської загальноосвітньої школи №1.

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua

Корюківська трагедія - масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області України), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни. Масштаби трагедії — виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 — чеське Лідице, у 12 — французький Орадур.

Нагадаємо, у середу вранці до України прибув федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Пресслужба німецького посольства повідомила, що спочатку він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв масового вбивства мирних мешканців у відповідь на дії радянських партизанів у 1943 році.

Потім у нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, який, як і Штайнмаєр, приїхав для участі в пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокості.

Востаннє Штайнмаєр приїжджав до України ще в травні 2018 року, коли президентом був Петро Порошенко.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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