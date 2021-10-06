​У Франції затримали судно з тонною кокаїну, серед членів екіпажу є українець

У Франції, поблизу міста Дюнкерк, правоохоронці днями затримали судно M/V TRUDY за підозрою у контрабанді наркотиків. Серед членів екіпажу - громадянин України.

Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає РБК-Україна.

За його словами, посольство України у Франції вже займається цією справою - надає громадянину консульську та правову допомогу.

"Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують із французькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин", - розповів Ніколенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що французька митниця днями перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпен, і перенаправила його в порт Дюнкерка. На борту судна виявили більше тони кокаїну.

Еіпаж судна складався з близько 20 осіб, серед яких громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії.

Нагадаємо, раніше в Чорногорії вилучили більше тонни кокаїну, розфасованого у пачки з написом "COVID".