Група американських сенаторів пропонує Байдену вислати 300 російських дипломатів

Група з 17 американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партії закликали президента Джо Байдена вислати із США 300 російських дипломатів у відповідь на візові обмеження для працівників американських дипустанов в РФ.
Про це повідомляє Reuters.
Ініціаторами листа стали керівники комітетів Сенату з питань зовнішньої політики та розвідки - демократи Боб Менендес та Марк Уорнер,а також республіканці Джим Ріш та Марко Рубіо.
Сенатори нагадали, що Росія з 1 серпня заборонила наймати на роботу в американські посольства росіян або представників третіх країн. Через це в американському посольстві в Москві залишилися працювати лише 100 дипломатів - проти 400 російських дипломатів у Сполучених Штатах.
"Ця диспропорційність у дипломатичному представництві є неприйнятною. Відповідно, Росія повинна видати достатню кількість віз, щоб наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, які проходять службу в Росії, і кількістю російських дипломатів, що служать у США", - написали сенатори в листі до Байдена.
Якщо Москва цього не зробить, за їхніми словами, Байден має вислати близько 300 російських дипломатів.
Нагадаємо, наприкінці липня США оголосили про звільнення 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах в Росії після рішення Кремля заборонити наймати на роботу в американські посольства росіян або представників третіх країн.
Через скорочення числа співробітників американських консульств Сполучені Штати з 1 серпня перестали надавати консульські послуги в Росії.