Група американських сенаторів пропонує Байдену вислати 300 російських дипломатів

Щоб не допустити цього, Росія має відновити паритет між кількістю американських дипломатів, які проходять службу в Росії, і кількістю російських дипломатів, що служать у США.

Група з 17 американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партії закликали президента Джо Байдена вислати із США 300 російських дипломатів у відповідь на візові обмеження для працівників американських дипустанов в РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціаторами листа стали керівники комітетів Сенату з питань зовнішньої політики та розвідки - демократи Боб Менендес та Марк Уорнер,а також республіканці Джим Ріш та Марко Рубіо.

Сенатори нагадали, що Росія з 1 серпня заборонила наймати на роботу в американські посольства росіян або представників третіх країн. Через це в американському посольстві в Москві залишилися працювати лише 100 дипломатів - проти 400 російських дипломатів у Сполучених Штатах.

"Ця диспропорційність у дипломатичному представництві є неприйнятною. Відповідно, Росія повинна видати достатню кількість віз, щоб наблизитися до паритету між кількістю американських дипломатів, які проходять службу в Росії, і кількістю російських дипломатів, що служать у США", - написали сенатори в листі до Байдена.

Якщо Москва цього не зробить, за їхніми словами, Байден має вислати близько 300 російських дипломатів.

Нагадаємо, наприкінці липня США оголосили про звільнення 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах в Росії після рішення Кремля заборонити наймати на роботу в американські посольства росіян або представників третіх країн.

Через скорочення числа співробітників американських консульств Сполучені Штати з 1 серпня перестали надавати консульські послуги в Росії.