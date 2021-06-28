Посол США в Росії заявив про зупинку консульських послуг з 1 серпня

Через скорочення числа співробітітників консульські служби "не в стані оброблювати хоч якусь кількість заяв на видачу віз".

Посол США у Росії Джон Салліван заявив про те, що с 1 серпня Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії. Це пов'язано зі скорочення штату співробітників американських консульств, повідомив Салліван у коментарі росЗМІ "Дождь".

"Після 1 серпня у нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. Це спричинить серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських", - сказав Салліваню

Він додав, що через скорочення числа співробітітників консульські служби "не в стані оброблювати хоч якусь кількість заяв на видачу віз".

Нагадаємо, у квтіні цього року Росія заявила про висилку 10 американських дипломатів і заборону на найм росіян та співробітників третіх країн. Раніше в американських дипустановах в Росії працювали близько 1000 росіян, але РФ у відповідь на американські санкції вирішила урізати штати до 450.

З весни посли США і Росії були викликані до своїх країн, але на зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна було омовлено про повернення. Посол Росії повернувся в Штати 20 червня, американський посол до Росії - 24 червня.