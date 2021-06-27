Кіркорова виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

МКІП виключила Кіркорова з цього списку на підставі звернення СБУ.

Міністерство культури та інформаційної політики на звернення СБУ виключає росiйського спiвака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Про це йдеться на сайті МКІП.

“Відповідно до нового листа Служби безпеки України, з проханням відізвати попередній лист щодо включення Філіпа Кіркорова у попередній перелік осіб, що загрожують національній безпеці України, – МКІП виключає Кіркорова з цього списку”, – йдеться у повідомленні.

Відтак наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 22 червня 2021 р. No 446 “Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному ффвебсайті” cкасовано.

Обидва накази, як про включення, так і скасування включення, видані на підставі відповідних листів СБУ. Вони вiдповiдно до ст. 15 закону “Про кінематографію” передбачають безумовність дій МКІП щодо включення чи виключення громадян іноземних держав з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

“Включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб з переліку міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до їх включення до переліку осіб що становлять загрозу національній безпеці”, – пояснили у міністерстві.

При цьому як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає.

Нагадаємо, 23 червня Міністерство культури за поданням СБУ включило російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У січні Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років. Причиною стало публічне виправдання ним окупації Криму.