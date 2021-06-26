Череп знайшли ще 88 років тому, однак, він потрапив до рук учених тільки зараз.

У Китаї вчені дослідили древній череп і прийшли до висновку, що він належить раніше невідомому виду людини.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Череп знайшли 88 років тому, однак тільки зараз він потрапив до рук учених.

У дослідженні, опублікованому в журналі Innovation, йдеться, що з точки зору еволюції це - наш найближчий родич серед відомих видів стародавньої людини, таких як неандертальці і людина прямоходяча (Homo erectus).

Аналіз показує, що він більш тісно пов'язаний з Homo sapiens, ніж з неандертальцями. Однак, вчені віднесли цей екземпляр до нового виду Homo longi, від китайського слова "довгий", що означає "дракон".

"Знахідка являє собою окрему гілку людства, яка не є Homo sapiens, вона відокремлено розвивалася в регіоні протягом декількох сотень тисяч років і в кінцевому підсумку - вимерла", - розповів професор Кріс Стрінгер з лондонського музею природної історії.

Череп виявив будівельник моста в Харбіні на північному сході Китаю в 1933 році. У той час місто перебувало під японською окупацією. Підозрюючи, що це культурна цінність, робітник таємно вивіз його додому і сховав на дні колодязя, де череп зберігався близько 80 років. Чоловік розповів своїй сім'ї про череп перед смертю, тоді знахідка і потрапила до рук учених.

Ця знахідка дає розуміння про людей, що жили в Східній Азії як мінімум 146 тисяч років тому. Вчені вважають, що "людина-дракон" була потужною і міцною за статурою. Однак, мало що відомо про те, як вона жила, тому що немає точних даних про місце, де був знайдений череп. Поки немає археологічного контексту знахідки, такого як кам'яні знаряддя праці або інші елементи культури.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Єгипті знайшли сотню мумій у кольорових саркофагах, яким 2 500 років.