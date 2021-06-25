184 громадянина України, які застрягли у Греції, вилетіли до Києва, - Кулеба

До Києва з Салонік вилетіли 184 громадянина України, які раніше через фінансові проблеми туристичного оператора застрягли у Греції.

Про це у Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції. Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецької влади та іншими причетними”, - написав Кулеба.

184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції. Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2021

Нагадаємо, у Греції через фінансові проблеми туристичного оператора застрягли понад 500 українців.

Посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агенством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням українців додому.