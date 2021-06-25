Російська ФСБ опублікувала відео з командою "Вогонь!" для "попередження" британського есмінця в Чорному морі
Російська ФСБ опублікувала відео з командою "Вогонь!" для "попередження" британського есмінця в Чорному морі
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
​Офіс президента пояснив заяву Зеленського про "вагнерівців"
​Офіс президента пояснив заяву Зеленського про "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Рішення про проходження есмінця біля Криму ухвалив особисто прем'єр Великобританії
Рішення про проходження есмінця біля Криму ухвалив особисто прем'єр Великобританії
Лукашенко заявив, що у патріарха Варфоломія почали просити томос для Білорусі
Лукашенко заявив, що у патріарха Варфоломія почали просити томос для Білорусі
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Чехією пронісся потужний торнадо (оновлено)
Чехією пронісся потужний торнадо (оновлено)
ГоловнаСвіт

184 громадянина України, які застрягли у Греції, вилетіли до Києва, - Кулеба

Невдовзі мають відбутися ще два рейси.

184 громадянина України, які застрягли у Греції, вилетіли до Києва, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

До Києва з Салонік вилетіли 184 громадянина України, які раніше через фінансові проблеми туристичного оператора застрягли у Греції.

Про це у Twitter повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції. Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецької влади та іншими причетними”, - написав Кулеба.

Нагадаємо, у Греції через фінансові проблеми туристичного оператора застрягли понад 500 українців.

Посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агенством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням українців додому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також