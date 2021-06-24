Понад 500 українців застрягли в Греції через фінансові проблеми туроператора

Українське консульство у Салоніках організовує для них допомогу.

У Греції через фінансові проблеми туристичного оператора залишаються понад 500 українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Раніше грецький туроператор Mouzenidis Travel оголосив про призупинення обслуговування турів з України до 26 червня. У четвер в компанії анонсували продовження цього терміну до 31 липня.

Наразі посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агенством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням наших туристів на Батьківщину.

Повідомляється, що 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ.

"Докладаємо максимальних зусиль, аби жоден український турист в Греції не залишився напризволяще. Нагадуємо, що задля уникнення проблемних ситуацій клієнти Mouzenidis Travel перед поїздкою до Греції мають обов‘язково зв‘язатися з готелем для перевірки дійсності придбаного туру", - зазначили в МЗС.

Водночас раніше, 17 червня, в українському офісі Mouzenidis Travel повідомляли, що її клієнти, які зараз перебувають у Греції, можуть отримати туристичні послуги у повному обсязі: проживання у заброньованих готелях та зворотні авіарейси. Тим же клієнтам, чиї тури ще не почались, пропонували перебронювати їх на вересень або на літній сезон 2022 року за тими ж цінами.

Нагадаємо, Зз 14 травня уряд Греції після локдауну дозволив в’їзд мандрівникам із третіх країн з туристичною метою, в тому числі і для громадян України.