Лукашенко заборонив підприємствами скорочувати виробництво через санкції "мерзотників по той бік кордону"

"Військовий стан, якщо потрібно, але жодного просідання не повинно бути".

Олександр Лукашенко заборонив підприємствам скорочувати виробництво через європейські санкції.

Про це він сказав у четвер, 24 червня, під час відвідування Гродненської області.

Лукашенко спитав чиновника, що виступав з докладом, яким буде валовий регіональний продукт після "цих навіжених санкцій" на кінець року. Йому відповіли, що європейський ринок не є основним для підприємств регіону, але на окремих підприємствах можливе певне просідання.

"Жодного просідання на жодному підприємстві не повинно бути", - відповів на це Лукашенко.

"Хай Караєв [помічник Лукашенка, інспектор по Гродненській області] надягає генеральську форму, вам також звання присвоєно генерал-майора - і вперед. Військовий стан, якщо потрібно, але жодного просідання не повинно бути. Ми цим мерзотникам по ту сторону кордону повинні показати, що їх санкції - це їх безсилля. І ми це зробимо", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 21 червня Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка. Під європейські санкції, зокрема, потрапили автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Крім того, Європейський союз затвердив секторальні санкції проти Білорусі.