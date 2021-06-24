Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
ГоловнаСвіт

Лукашенко заборонив підприємствами скорочувати виробництво через санкції "мерзотників по той бік кордону"

"Військовий стан, якщо потрібно, але жодного просідання не повинно бути".

Лукашенко заборонив підприємствами скорочувати виробництво через санкції "мерзотників по той бік кордону"
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко заборонив підприємствам скорочувати виробництво через європейські санкції.

Про це він сказав у четвер, 24 червня, під час відвідування Гродненської області.

Лукашенко спитав чиновника, що виступав з докладом, яким буде валовий регіональний продукт після "цих навіжених санкцій" на кінець року. Йому відповіли, що європейський ринок не є основним для підприємств регіону, але на окремих підприємствах можливе певне просідання.

"Жодного просідання на жодному підприємстві не повинно бути", - відповів на це Лукашенко.

"Хай Караєв [помічник Лукашенка, інспектор по Гродненській області] надягає генеральську форму, вам також звання присвоєно генерал-майора - і вперед. Військовий стан, якщо потрібно, але жодного просідання не повинно бути. Ми цим мерзотникам по ту сторону кордону повинні показати, що їх санкції - це їх безсилля. І ми це зробимо", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 21 червня Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка. Під європейські санкції, зокрема, потрапили автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Крім того, Європейський союз затвердив секторальні санкції проти Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також