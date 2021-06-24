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Німеччина і Франція наполягають на тіснішій співпраці ЄС і Росії, Польща і країни Балтій – проти

Питання взаємодії ЄС із Росією обговорюватимуть на дводенному саміті, що стартує сьогодні. 

Німеччина і Франція наполягають на тіснішій співпраці ЄС і Росії, Польща і країни Балтій – проти
Фото: EPA/UPG

Франція і Німеччина запропонували пом'якшити зміни до висновків дводенного саміту Євросоюзу, який стартує 24 червня. Зміни стосуються пропозицій більш тісної співпраці з Москвою та можливості організації саміту ЄС-Росія на рівні лідерів. 

Частина країна, зокрема Польща і країни Балтій, виступили проти цієї пропозиції, пише Polskie Radio

Серед інших тем, як розглядатимуть на саміті, будуть кібератаки, ситуація в Білорусі, відносини з Туреччиною, боротьба з COVID-19 та міграція, а також відновлення економіки після пандемії. 

Дискусія про Росію запланована під час вечері, і саме тоді лідери нарешті повинні узгодити висновки саміту. 

"На той момент, коли ми маємо справу з кібератаками, здійсненими росіянами в країнах-членах, з дезінформацією, з тим, що Кремль підриває питання, які є стратегічними та основними для ЄС, ми не можемо прийняти рішення про організацію саміту та про покращення відносин", - сказав брюссельській кореспонденції "Польського радіо" один із євросоюзних дипломатів.

Спротив пропозиціям Франції та Німеччини висловили країни Балтії та Польща, які зазначили, що з 2014 року після окупації Криму Росією та її агресії проти України, у відносинах між Москвою та Брюсселем не слалося нічого, що виправдало б покращення контактів. 

Нідерланди також висловили протест, згадуючи збиття літака MH17 над Східною Україною, що окупована росіянами.

Саміт ЄС розпочнеться о 13:00 із зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, яка трватиме близько двох годин. Лідери ЄС матимуть дискусію щодо міграції та боротьби з пандемією. На вечерю були заплановані переговори про відносини з Росією і Туреччиною та ситуацію в Білорусі. У п’ятницю обговорення стосуватиметься лише економічних питань, зокрема відновлення після пандемії.

Нагадаємо, що Сейм Польщі ухвалив 15 червня резолюцію з закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2". У резолюції згадано про військовий тиск Росії на Україні у загрозу вибуху збройного конфлікту біля кордонів ЄС.

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