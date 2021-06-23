У Пентагоні підтвердили важливість військової підтримки України летальною зброєю

Представник Пентагону підкреслив, що США “надавали Україні летальну зброю і в минулому, але летальну зброю – виключно в оборонних цілях”.

Голова Комітету начальників штатів Збройних сил США генерал Марк Міллі підтвердив важливість військової підтримки України летальною зброєю.

Про це він заявив у середу, під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Палати представників США, повідомляє “Укрінформ”.

На запитання конгресмена-республіканця Майкла Тернера, чи заслуговує Україна на підтримку летальною зброєю з боку Сполучених Штатів, генерал Міллі твердо відповів: “Так”.

Представник Пентагону також підкреслив, що США “надавали Україні летальну зброю і в минулому, але летальну зброю – виключно в оборонних цілях”.

Нагадаємо, минулого тижня американське видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Білий дім призупинив процес надання Україні пакету військової допомоги об’ємом 100 млн доларів, який мав включати летальну зброю та був розроблений у якості відповіді на накопичення російських військ вздовж українського кордону навесні. Рішення заморозити надання допомоги нібито було ухвалене після того, як Росія оголосила про відведення військ, розміщених поблизу українського кордону.

У Білому домі повідомлення про призупинення надання Україні зброї назвали нісенітницею.

Сьогодні заступник голови комітету Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс та керівник комітету Палати представників в іноземних справах Майкл Маккол висловили занепокоєння повідомленнями про те, що адміністрація президента США Джо Байдена зупинила надання Україні летального озброєння.