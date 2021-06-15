Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти "Північного потоку-2"

За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише один.

Сейм Польщі ухвалив у вівторок резолюцію з закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише Павел Кукіз.

"Сейм у вияві солідарності з нашими центральноєвропейськими сусідами, які опинилися перед загрозою російського експансіонізму, зокрема, з Україною, закликає ЄС і його держави-члени, передусім Німеччину як нашого союзника по НАТО і партнера по ЄС, до відмови у сприянні реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2" і до вжиття кроків, спрямованих на негайне і ефективне припинення його будівництва" - йдеться у резолюції.

"Ми закликаємо до цього в ім'я поваги до цінностей, на яких спирається ЄС, в ім'я солідарності з Україною і турботи про стабільність і безпеку в Європі, а також заради збільшення сили опору Євросоюзу на тиск з боку Росії" - додали польські депутати.

У резолюції також міститься заклик до США запровадити санкції проти тих, хто бере участь у будівництві газопроводу.

У резолюції згадано про військовий тиск Росії на Україні у загрозу вибуху збройного конфлікту біля кордонів ЄС.

""Північний потік-2", уможливлюючи відмову від транзиту газу через Україну, відкриє Росії дорогу до широкомасштабного військового наступу на Україну без ризику переривання транзиту внаслідок військових дій" - зазначається у документі.

Раніше в Польщі назвали непослідовною позицію США щодо санкцій проти оператора “Північного потоку-2”.