Милованова обрали головою комісії з відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки

Конкурс триватиме з 16 червня по 7 липня.

У кабінеті міністрів відбувається перше засідання комісії з відбору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Обрано голову та секретаря комісії.

Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, присутні всі, окрім двох членів комісії - Олександра Кубракова та Юлії Свириденко.

"Тимофій Мілованов став головою комісії одностайно. Галина Шевченко - секретар", - повідомив міністр.

Конкурс з відбору кандидатів на посаду директора БЕБ триватиме з 16 червня по 7 липня 2021 року.

Новий центральний орган виконавчої влади БЕБ буде займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями, як нинішня податкова міліція.

Бюро економічної безпеки отримає не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Очікується, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.