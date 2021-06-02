В USUBC оголосили побажання до очільника БЕБ: великий досвід правоохоронної діяльності та запобігання економічним злочинам

В Американсько-Українській діловій раді також не поділяють побоювання щодо можливості участі досвічених працівників правоохоронних органів у відборі.

Американсько-Українська ділова рада (USUBC), що охоплює понад 200 українських та міжнародних компаній, виступила із заявою про порядок відбору до Бюро економічної безпеки (БЕБ) — нового органу, що опікатиметься розслідуванням економічних злочинів. За словами представників ділової ради, неодмінною вимогою до очільника БЕБ є досвід роботи у сфері захисту економічної безпеки держави.

Відповідна заява розміщена на офіційному сайті Американсько-Української ділової ради.

“Американсько-Українська Ділова Рада (USUBC) виступає за прозорий конкурс на посади БЕБ усіх рівнів та якісний відбір кандидатів. Ми категорично проти дискримінації учасників конкурсу за будь-якою ознакою.

Разом з тим зауважуємо, що Бюро економічної безпеки за законом виконуватиме перш за все правоохоронну функцію. Відтак, вважаємо, що його Директор повинен мати великий досвід правоохоронної діяльності саме у сфері захисту економічної безпеки держави. Це дозволить йому виконувати свої функції ефективно та у повному обсязі”, — зауважили в Раді.

USUBC підтримує прагнення українських правоохоронних органів до встановлення партнерських відносин з представниками національного та міжнародного бізнесу, зокрема створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом при Державній фіскальній службі. Члени USUBC також відзначили позитивний досвід роботи ДФС у роботі з аналітичними, оперативними, процесуальними напрацюваннями для боротьби з економічними злочинами.

“Закон “Про Бюро економічної безпеки України” впроваджує поняття “аналіз ризиків”, “кримінальний аналіз”, “ризик-орієнтований підхід”, “управління ризиками”. Створюваний орган від самого початку своєї роботи потребуватиме потужних аналітичних, оперативних, процесуальних напрацювань. Все це наразі є у Державній фіскальній службі і USUBC підтримує передачу найкращих практик від ДФС до БЕБ. Бачимо ДФС наразі єдиною службою, доробок якої здатен суттєво прискорити та полегшити початок роботи Бюро економічної безпеки”, — йдеться у заяві USUBC.

В Американсько-Українській діловій раді також не поділяють побоювання щодо можливості участі досвічених працівників правоохоронних органів у відборі на посаду Директора БЕБ.

“Не поділяємо побоювання деяких колег щодо небезпеки переходу старих кадрів до нової структури. Закон встановлює особливий порядок конкурсного відбору, призначення та звільнення Директора Бюро економічної безпеки України, його заступників, інших працівників, а також визначає вичерпний перелік підстав для припинення їхніх повноважень. Це створює рівні можливості для учасників конкурсу щодо роботи у новому органі, і дає змогу конкурсній комісії оцінювати досвід та професійні якості кожного кандидата” — підсумували члени USUBC.