​У Зеленського хочуть зробити "деолігархізацію" новин на телеканалах

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає можливою "деолігархізацію" новинних служб українських телеканалів.
Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь усе-таки трапиться в Україні. Звісно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість із них (або майже всі) вирішили, що мають впливати на політику. Ось це має закінчитися", - сказав Тимошенко.
При цьому він наголосив, що у президента Володимира Зеленського "немає свого телеканалу, тому що він - не президент-олігарх". Заступник голови ОП також зазначив, що "президент не домовляється з олігархами щодо телеканалів або з їхніми менеджерами".
"Нам це не потрібно", - сказав Тимошенко.
"Самі наші кроки показують, що ми робимо правильні рішення. Люди це бачать і вміють відокремлювати правду від фейків. В цьому і є наше завдання як держави - відокремлювати інформацію від дезінформації", - додав він.
Говорячи про Суспільне телебачення, Тимошенко зазначив, що "є приклади того, коли суспільний мовник є не нейтральним, а тим, хто озвучує позицію інших політичних сил".
"Мені здається, це дуже дивно. Я знаю багато прикладів в інших країнах, коли уряд призначає голову наглядової ради суспільного телебачення або саму наглядову раду, або квоту, тому що вони розуміють, що держбюджет виділяє на це чималі гроші і міністерства часто незадоволені витрачанням грошей. А у нас в наглядовій раді більшість - це громадські організації і представництво Верховної Ради в меншості", - сказав він.
"Що стосується Національної суспільної телерадіокомпанії України, то можна багато розповідати про те, що рейтингу немає, а довіра є. Але ми не перший день живемо. Не існує довіри без рейтингів", - заявив Тимошенко.
Нагадаємо, президент Зеленський ініціював розробку законопроекту про "статус олігархів". Його завдання - обмежити їх вплив, окреслити коло можливих санкцій за порушення цих кордонів, і "перетворити їх в бізнесменів". Як розповіло LB.ua високопоставлене джерело в близькому оточенні глави держави, ідея щодо олігархів належить особисто президенту. Докладніше читайте в матеріалі Соні Кошкіної "Олигархи: ЗеОбнуление?".
Президент також раніше зазначав, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.
20 травня видання ZN.ua оприлюднило частини анонсованого законопроєкту. Згідно з опублікованим текстом, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та контролює значну за обсягом господарську діяльність.
За даними РНБО, наразі в Україні є 13 олігархів.