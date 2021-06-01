​У Зеленського хочуть зробити "деолігархізацію" новин на телеканалах

"Великий бізнес має право володіти каналами, але більшість із них вирішили, що мають впливати на політику. Ось це має закінчитися".

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає можливою "деолігархізацію" новинних служб українських телеканалів.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь усе-таки трапиться в Україні. Звісно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість із них (або майже всі) вирішили, що мають впливати на політику. Ось це має закінчитися", - сказав Тимошенко.

При цьому він наголосив, що у президента Володимира Зеленського "немає свого телеканалу, тому що він - не президент-олігарх". Заступник голови ОП також зазначив, що "президент не домовляється з олігархами щодо телеканалів або з їхніми менеджерами".

"Нам це не потрібно", - сказав Тимошенко.

"Самі наші кроки показують, що ми робимо правильні рішення. Люди це бачать і вміють відокремлювати правду від фейків. В цьому і є наше завдання як держави - відокремлювати інформацію від дезінформації", - додав він.

Говорячи про Суспільне телебачення, Тимошенко зазначив, що "є приклади того, коли суспільний мовник є не нейтральним, а тим, хто озвучує позицію інших політичних сил".

"Мені здається, це дуже дивно. Я знаю багато прикладів в інших країнах, коли уряд призначає голову наглядової ради суспільного телебачення або саму наглядову раду, або квоту, тому що вони розуміють, що держбюджет виділяє на це чималі гроші і міністерства часто незадоволені витрачанням грошей. А у нас в наглядовій раді більшість - це громадські організації і представництво Верховної Ради в меншості", - сказав він.

"Що стосується Національної суспільної телерадіокомпанії України, то можна багато розповідати про те, що рейтингу немає, а довіра є. Але ми не перший день живемо. Не існує довіри без рейтингів", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, президент Зеленський ініціював розробку законопроекту про "статус олігархів". Його завдання - обмежити їх вплив, окреслити коло можливих санкцій за порушення цих кордонів, і "перетворити їх в бізнесменів". Як розповіло LB.ua високопоставлене джерело в близькому оточенні глави держави, ідея щодо олігархів належить особисто президенту. Докладніше читайте в матеріалі Соні Кошкіної "Олигархи: ЗеОбнуление?".

Президент також раніше зазначав, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

20 травня видання ZN.ua оприлюднило частини анонсованого законопроєкту. Згідно з опублікованим текстом, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та контролює значну за обсягом господарську діяльність.

За даними РНБО, наразі в Україні є 13 олігархів.