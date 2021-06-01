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Офіс президента анонсував перше засідання Конгресу місцевих та регіональних влад (оновлено)

Новий орган буде мати дві палати і постійний офіс на Банковій.

Офіс президента анонсував перше засідання Конгресу місцевих та регіональних влад (оновлено)
Фото: president.gov.ua

Конгрес місцевих та регіональних влад, створений президентом Володимиром Зеленським у лютому 2021 року, на цьому тижні проведе перше засідання.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Конгрес регіональних влад <...> розпочинає свою роботу цього тижня - у Хмельницькому із засідання Палати місцевих влад, де буде присутній президент. Там же будуть обрані члени президії конгресу. До самої президії конгресу входитимуть по три представники з обох палат, міністри та керівництво Офісу, включаючи президента. Сам конгрес складатиметься з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад. В Офісі президента буде постійно діючий офіс конгресу. І це буде не «порожній» орган", - сказав Тимошенко.

За його словами, конгрес дасть можливість місцевій владі "достукатися" до Кабінету міністрів.

Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті України.

Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Оновлення. Джерела LB.ua в керівництві фракції "Слуга народу" повідомили, що конгрес має на меті об'єднання різних гілок влади, але ця ідея потребує великої кількості роботи щодо розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. 

За словами співбесідників, за рахунок конгресу "хочуть збалансувати асоціацію міст (очолюється мером Києва Віталієм Кличко. - Ред.) та великі міста".

"Це прообраз двопалатного парламенту. Така ідея є в Офісі президента, міряють температуру рейтингами", - зазначило одне з джерел. 

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