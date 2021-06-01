Служба безпеки України зупинила спробу відновлення "структури СРСР" на Дніпропетровщині. Група зловмисників, які виступають за "відновлення СРСР", хотіла заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" у регіоні.

Місцева мешканка з "досвідом роботи" залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Процес відбувався за координації російської організації "Верховный Совет СССР", інформує пресцентр СБУ.

Так звана "Председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у "псевдовиборах" нових державних органів.

У формуванні "силового блоку" взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили документацію фейкових "народних рад", комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих "довідок про громадянство СРСР", списки учасників групи, листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Раніше у СБУ повідомляли, що діяльність "депутатів" фейкової Хмельницької міськради координували спецслужби РФ. Представники так званого "народовладдя" активно співпрацювали з Шарієм.