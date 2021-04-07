Представники так званого "народовладдя" активно співпрацювали з Шарієм.

Служба безпеки України провела низку обшуків у фейкових "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради", які виконували завдання із-за кордону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Матеріали досудового розслідування дають підстави стверджувати, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді", - йдеться у повідомленні.

Слідчі органів безпеки у межах раніше розпочатого кримінального провадження перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Під час обшуків у представників незаконно створених «органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили статути фейкових псевдоутворень, печатки і бланки, протоколи засідань, розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів, агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи.

Триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.