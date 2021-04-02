Зловмисники діяли в Чернігівській та Сумській областях, а також Запоріжжі та Одесі.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави.

Пресцентр СБУ повідомляє, що зловмисники діяли в Чернігівській та Сумській областях, а також Запоріжжі та Одесі. За завданням іноземної сторони вони закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності нашої держави.

Крім цього, агітатори підтримували дії бойовиків, дискредитували Збройні сили України, поширювали інформацію пропагандистських інтернет-видань РФ.

Так, мешканець Чернігова через інтернет поширював матеріали, в яких закликав до зміни меж державного кордону України. Крім того, він розповсюджував завідомо неправдиву інформацію про Збройні Сили України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

"Для проведення антиукраїнської діяльності зловмисник адміністрував декілька груп у соціальних мережах, використовуючи спеціально створені акаунти. Інформацію для своїх «публікацій» агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань", - повідомляють у СБУ.

У Прилуках Чернігівської області місцевий житель у мережі інтернет закликав до захоплення державної влади. Ворожу агітацію зловмисник розповсюджував на власній сторінці однієї з популярних соцмереж.

На Сумщині викрито мешканця Конотопа, який через одну із заборонених в Україні соцмереж поширював матеріали із публічними закликами до зміни меж держкордону України та насильницького повалення конституційного ладу.

У Запоріжжі заблоковано діяльність інтернет-агітатора, який розміщував на персональних сторінках забороненої в країні соцмережі заклики до порушення територіальної цілісності України. Також перевіряється його причетність до діяльності незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

В Одесі СБУ викрила адміністратора груп у соцмережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала мережу ботоферм, яка дискредитувала вакцинацію і підтримувала "Л/ДНР".