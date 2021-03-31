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З тротилом і мінами: у Слов’янську знайшли схрон бойовиків, які планували диверсії на Донеччині

Схованку у 2014 році облаштував бойовик, який перебуває у розшуку.

Служба безпеки України виявила у Слов’янську прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону, повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили 1 кг тротилу, два електродетонатори, чотири міни, реактивну протитанкову гранату РПГ-26, шість гранатометних пострілів, три гранати РГД-5, 10 запалів, кумулятивний заряд, майже 1000 набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Триває слідство.

Раніше в березні у лісосмузі біля Харкова знайшли схов боєприпасів затриманого бойовика "ЛНР".

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