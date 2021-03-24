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У лісосмузі біля Харкова знайшли схов боєприпасів затриманого бойовика "ЛНР"

Силовики викопали десятки гранат, вибухівку і кілька тисяч патронів.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України знайшла схрон з гранатами, вибухівкою та патронами, пов'язаний з затриманим напередодні бойовиком "ЛНР".

Про це повідомляється на сайтах СБУ та місцевої прокуратури.

22 березня СБУ повідомила про підозру чоловіку, який приймав активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі. Під час слідчих дій у нього знайшли записку із GPS-координатами, які вказували на лісосмугу неподалік Харкова.

На зазначеному місці викопали сховище з арсеналом російського виробництва.

Там було 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26, дві протипіхотні міни МОН-50, 30 гранат Ф-1 та РГД-5, 20 запалів до ручних гранат, майже 6 кг пластичної вибухівки, шість електродетонаторів, дві запалювальні трубки, десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів, електродріт і елементи живлення, понад 2200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.

В СБУ впевнені, що боєприпаси були призначені для терактів.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають подальші слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, причетних до організації злочину.

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