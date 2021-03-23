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Платні камери в СІЗО принесли бюджету 3 млн гривень, - Малюська

За ці гроші вдалося відремонтувати 39 безкоштовних камер на 280 місць.

Платні камери в СІЗО принесли бюджету 3 млн гривень, - Малюська
Фото: facebook/Denis Malyuska

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету вже 3 млн гривень.

Про це голова Мін'юсту написав у фейсбуці.

"Сьогодні маємо гарну новину: 3 000 000 (саме так, три мільйони) гривень принесли бюджету платні камери в слідчих ізоляторах", - йдеться у дописі.

Малюська зазначив, що за ці гроші вже вдалося відремонтувати 39 безкоштовних камер на 280 місць в ізоляторах Києва, Одеси, Хмельницького, Миколаєва та інших міст.

На сьогоднішній день, за словамиміністра, в 26 українських СІЗО працює 36 платних камер.

Нагадаємо, 4 січня Малюська повідомив, що VIP-камери в СІЗО принесли вже понад 2 млн гривень.

Експериментальний проєкт зі створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня минулого року. Експеримент триватиме до 31 грудня 2021 року. Потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

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