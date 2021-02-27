Увечері 27 лютого в одеському слідчому ізоляторі на Водопровідній вулиці сталася пожежа. Очевидці опублікували відео, як з території СІЗО піднімається дим.

За даними видання Думская, пожежа спалахнула в підсобці на площі 3 на 3 квадратних метри. Вогонь уже загасили, ніхто не постраждав.

Прессекретар Державної кримінально-виконавчої служби Інна Попова підтвердила LB.ua факт пожежі в СІЗО.

За її словами, займання виникло на кухні, трохи зачепило їдальню. Постраждалих немає.

Попова повідомила, що пожежа виникла о 19:50. Її ліквідовано о 20:40.

"У результаті необережного поводження з вогнем виникла пожежа підсобного приміщення для господарського інвентарю, яке прилягає до харчоблоку установи в результаті чого було пошкоджено покрівлю площею 5 кв.м. Травмованих серед засуджених та співробітників немає. Харчоблок установи працює у штатному режимі", - зазначила вона.

За словами Інни Попової, засуджений Сергій Стерненко внаслідок пожежі не постраждав.

Раніше повідомляли, що засудженого до семи років позбавлення волі активіста Сергія Стерненка утримують в одеському СІЗО в окремій камері з додатковими заходами безпеки. Адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що вирок його підзахисному створює національну загрозу, тому сторона захисту подала заяву про переведення Стерненка з Одеського СІЗО до Києва.