Ще один чоловік у важкому стані у реанімації.

У чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 сталась пожежа, внаслідок якої загинула людина, ще одна – постраждала. Причини пожежі у першій міській лікарні у Чернівцях, внаслідок якої загинула людина, з'ясовують.

Про це міський голова Чернівців Роман Клічук написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Водночас він зауважив, що це "не пов’язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було”.

“Сьогодні тут стався трагічний випадок: пожежа в одній з палат, де надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Один чоловік загинув, і я хочу висловити співчуття його рідним і близьким. Ще один чоловік зараз знаходиться у реанімації через важкі опіки. Лікарі роблять все можливе”, – зазначив він.

Пожежу вдалося одразу ж локалізувати, і сусідні палати не постраждали, зазначив мер, проте зараз у них стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані до інших лікарень.

Оновлення 16:19. Як повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області, причини виникнення пожежі встановлюють, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що загоряння виникло в одній із палат, де лікуються хворі на коронавірус.

На місці події поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та здійснюють першочергові необхідні заходи для встановлення причин пожежі, які проводять із залученням криміналістичної лабораторії ГУНП в Чернівецькій області, спеціалістів експертної служби Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та ДСНС.

Раніше пресслужба ДСНС повідомила, що у лікарні стався спалах кисневої труби.

“27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа”, – йдеться у повідомленні.

З лікарні евакуйовано 20 осіб.

Пожежу гасили 20 надзвичайників. Обставини події уточнюються.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак написала про подію у соцмережі “Facebook”.

“Надзвичайна ситуація!!!! В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні. Деталі пізніше!”, – написала вона.

Нагадаємо, 3 лютого під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя загинули лікарка та троє пацієнтів.