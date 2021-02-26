Під час пожежі на фермі в Мукачеві загинули 165 свиней

У Мукачеві сталася пожежа на свинофермі, в результаті у вогні загинуло 165 тварин.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"25 лютого о 23:30 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в металевому ангарі, що на вул. Пряшівська об’їзна у м. Мукачево. До місця події було направлено вогнеборців 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин. м. Мукачево. На час прибуття з’ясувалося, що дана будівля використовується як свинокомплекс, а площа пожежі складала близько 150 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/municipal.Mukachevo

Зазначається, що 00:26 26 лютого займання вдалося локалізувати, а ліквідувати - о 02:10.

У ДСНС уточнили, що загинуло 130 маленьких свиней та 35 свиноматок. Також вогнем пошкоджено покриття та дерев’яну обрешітку споруди.

Причина загоряння та завдана матеріальна шкода встановлюються.

Фото: facebook.com/municipal.Mukachevo

Нагадаємо, у вересні минулого року біля Калуша горіла величезна ферма на 30 тисяч свиней.