Окупанти 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, зокрема із забороненого озброєння

Втрат серед ЗСУ не було.

Протягом минулої доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, в тому числі - і з забороненого озброєння.

Про це повыдомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, використавши міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети, окупанти вели прицільний вогонь неподалік Лебединського.Найчастіше противник обстрілював наших воїнів в районі населених пунктів Жолобок, Славне та Піски. На цих напрямках ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також - стрілецької зброї.

Неподалік Луганського збройні формування РФ провокували наших воїнів неприцільними пострілами з ручного протитанкового, а біля ШУМІВ - станкового протитанкового гранатометів.

"Метою провокацій окупантів минулої доби було створення осередків напруження вздовж всієї лінії розмежування та дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції з введенням режиму тиші", - заявили у штабі.

Зазначається, що для блокування вільного перетину громадянами КПВВ "Оленівка-Новотроїцьке", напередодні дня його відкриття окупанти вдалися до інформаційних провокацій в районі Оленівки. Для посилення пропагандистського ефекту російськими найманцями використовуються усі можливі заходи, у тому числі відверта брехня та фабрикуються матеріали для показу на російських інформаційних ресурсах.

Станом на 7 годину ранку 26 лютого, обстановка в зоні ООС залишається контрольованою. З боку російських окупантів було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Піски противник відкривав вогонь в бік наших позицій зі стрілецької зброї.

Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, протягом доби, 25 лютого, збройні формування РФ продовжили збройні провокації в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі і п'ять разів порушили режим припинення вогню.