На Донбасі почали вакцинацію українських військових від COVID-19

Сьогодні до 66-го військового госпіталю на Донеччині надійшли перші 7200 доз вакцини від COVID-19 виробника AstraZeneca.

В районі проведення ООС лікарі розпочали вакцинацію українських військових від COVID-19.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що сьогодні до 66-го військового госпіталю на Донеччині надійшли перші 7200 доз вакцини від COVID-19 виробника AstraZeneca.

“Вже сьогодні лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти. Завтра бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності”, - йдеться у повідомленні.

Вакцинація, як зазначається, проводиться у два етапи з інтервалом у чотири-дванадцять тижнів. Щеплення є добровільним.

“Спочатку, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield.