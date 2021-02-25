За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень від ковіду

24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Протягом першого дня у п’яти областях проведено 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою. Побічної дії не виявлено.

Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, у Вінницькій області зроблено 10 щеплень, Житомирській - 40, Київській - 19, Черкаській - 80, Чернігівській області - 10.

"Станом на 24 лютого не отримано жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації". - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, учора перше щеплення від коронавірусу препаратом CoviShield зробили лікарю-реаніматологу опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку. Перед щепленням йому виміряли температуру та провели інструктаж.

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Саму процедуру щеплення виконувала медсестра мобільної бригади Наталя Завірюха.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув у кількості 500 000 доз, але це тільки перша поставка.

Вакцина AstraZeneca AZD1222 і CoviShield вироблені за однаковою технологією - це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.