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Україна може провести випробування індійської вакцини від ковіду в формі спрею для носа, - Степанов

Розробник ще не почав жодної стадії випробувань на людях. 

Україна може провести випробування індійської вакцини від ковіду в формі спрею для носа, - Степанов
Фото: Times Now

Україна та індійський розробник вакцин Bharat Biotech дійшли згоди про обопільну готовність до участі в клінічних випробуваннях препарату для щеплення від коронавірусу в формі назального спрею.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

"У ході переговорів з Bharat Biotech дійшли згоди про обопільну готовність виробника і України в участі в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини у формі назального спрею чи крапель. Це новий продукт, вони зараз починають першу стадію клінічних випробувань, будуть достатньо швидко рухатися. Про другу і третю стадію - ми можемо частково провести в Україні. Завершити всі випробування вони планують до вересня-жовтня", - заявив міністр.

За словами Степанова, проведення частини випробувань вакцини для України важливо, адже це дає пріорітетний доступ до неї в разі доведення її ефективності. 

"І форма крапель набагато зручніше, це була б гарна дуже річ", - додав Степанов. 

На сайті Bharat Biotech зазначається, що вони розробляють нову інтраназальну вакцину з вектором аденовіруса проти ковіду. Вона має робочу назву BBV154.

Фото: bharatbiotech.com

Розробник стверджує, що така вакцина стимулює широку імунну відповідь, яка запобігає і зараженню, і передачі інфекції. 

Також, за словами виробника, випробування на гризунах і мавпах однократної дози цього препарату забезпечило захист від ковіду. 

"Інтраназальна імунізація може викликати імунну відповідь у носі, який є точкою потрапляння вірусу, тим самим захистити від хвороби, від інфікування і від передачі інфекції", - йдеться на сайті.

При цьому Bharat Biotech зробила ремарку, що уся ця інформація є попередньою та ще не пройшла експертну оцінку. 

Нагадаємо, що у грудні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє участь Україні брати участь у клінічних випробуваннях вакцин від ковіду. Автори законопроєкту вважали, що ухвалення документа сприятиме залученню в Україну відповідних міжнародних клінічних випробувань, а також дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України шляхом вакцинації значної кількості пацієнтів в межах цих клінічних випробувань. Прийняття проєкту також забезпечить швидкий вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть КВ, а також зможуть позитивно вплинути на імідж України у світі. 

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