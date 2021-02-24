В Україні за добу виявили 5 850 нових випадків ковіду, найбільше - на Вінниччині

В Україні за минулу добу провели 34 351 тестування методом ПЛР і виявили 5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Учора госпіталізовано 3 049 осіб з коронавірусом, одужало 3 645 осіб, 152 пацієнти померли.
Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 547 випадків;
- Вінницька область – 601 випадок;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 227 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 164 випадки;
- Закарпатська область – 389 випадків;
- Запорізька область – 156 випадків;
- Івано-Франківська область – 600 випадків;
- Київська область – 275 випадків;
- Кіровоградська область – 58 випадків;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 287 випадків;
- Миколаївська область – 204 випадки;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 136 випадків;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 361 випадок;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Черкаська область – 74 випадки;
- Чернівецька область – 524 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні виявлено 1 317 694 випадки коронавірусу. Одужали 1 155 422 особи, 25 461 людина від ускладнень хвороби померла.
Нагадаємо, вчора в Україну доставили 500 тис. доз вакцини від коронавірусу CoviShield розробки англо-шведської компанії AstraZeneca. Її виготовлено в Індії.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив у безпечності цієї вакцини і готовий довести це на особистому прикладі.
Вакцинація стартує сьогодні в Києві та сусідніх регіонах.