В Україні за добу виявили 5 850 нових випадків ковіду, найбільше - на Вінниччині

В Україні за минулу добу провели 34 351 тестування методом ПЛР і виявили 5 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 3 049 осіб з коронавірусом, одужало 3 645 осіб, 152 пацієнти померли.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 547 випадків;

Вінницька область – 601 випадок;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 227 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 389 випадків;

Запорізька область – 156 випадків;

Івано-Франківська область – 600 випадків;

Київська область – 275 випадків;

Кіровоградська область – 58 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 287 випадків;

Миколаївська область – 204 випадки;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 136 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 361 випадок;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 74 випадки;

Чернівецька область – 524 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні виявлено 1 317 694 випадки коронавірусу. Одужали 1 155 422 особи, 25 461 людина від ускладнень хвороби померла.

Нагадаємо, вчора в Україну доставили 500 тис. доз вакцини від коронавірусу CoviShield розробки англо-шведської компанії AstraZeneca. Її виготовлено в Індії.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив у безпечності цієї вакцини і готовий довести це на особистому прикладі.

Вакцинація стартує сьогодні в Києві та сусідніх регіонах.