Відсьогодні Україна повертається до адаптивного карантину

Для більшості регіонів обмеження будуть пом'якшені порівняно з тими, які діяли після локдауну.

З 24 лютого Україна переходить до нового адаптивного карантину, тож обмежувальні заходи знову визначаються залежно від епідситуації в областях. За замовчуванням у країні встановлено "жовтий" рівень, який передбачає деякі послаблення порівняно з нормами, що діяли до нинішнього дня.

У "червоній" зоні опинилася Івано-Франківська область, за показниками там також Чернівецька. У "помаранчевій" - Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопілська. Решта - у жовтій.

"Зелений" рівень буде встановлюватися для всіє держави загалом коли рівень захворюваності на грип і ГРВІ на території не менше як 13 областей не перевищуватиме 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу буде менше 5%.

"Жовтий" є базовим рівнем для всієї країни. Це ті обмеження, які були введені після січневого локдауну і діли до сьогодні, але з послабленнями. Зокрема, можна проводити масові заходи, якщо на одну особу відводять 4 кв. метри площі (раніше - 5). Можна ходити в заклади освіти групами більше 20 осіб. Кафе, бари, ресторани зможуть працювати до 24 години (було - до 23 години).

"Помаранчевий" рівень не передбачає специфічних нових заборон, але слугує сигналом для місцевої влади про те, що потрібно розглянути більш жорсткі заходи. Його вводитимуть, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 тис. населення менша 300

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або антигеном більше 20%

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%

На "помаранчевому" рівні місцеві органи можуть вводити додаткові обмеження.

"Червоний" рівень відповідає обмеженням січневого локдауну і передбачає заборону на роботу непродовольчих магазинів, роботи кафе, барів і ресторанів (крім на виніс), заклади навчання будуть проводити заняття дистанційно, а працюватимуть лише садочки і початкові класи. На цей рівень область переведуть, якщо хоча б два показники будуть перевищені протягом трьох днів.

Нагадаємо, що про ідею повернення до адаптивного карантину в уряді повідомили ще після закінчення локдауну 25 січня.

13 лютого заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що адаптивний карантин, як і раніше, передбачатиме чотири зони. 17 лютого уряд ухвалив рішення про повернення до такого типу карантину.

Перший адаптивний карантин в Україні було впроваджено ще у травні, а діяв він по середину листопада. Під час цього карантину всі регіони були поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Щотижня урядова та регіональна комісії робили перерозподіл за зонами залежно від ситуації з захворюваністю.