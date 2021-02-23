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МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer

Терміни її доставки поки що не відомі.

МОЗ зареєстрував вакцину Pfizer
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для використання в Україні американську вакцину проти ковіду, яку випускає компанія Pfizer.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на прес-конференції у вівторок.

"Вчора в Україні зареєстрували два імунобіологічних препарати для профілактики ковіду - це CoviShield/AstraZeneca, рекомбінантна векторна вакцина, яка виробляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer", - сказав Ляшко.

Першу вакцину вже завезли в Україну, обсяг партії - 500 тисяч доз. 117 тисяч доз вакцини Pfizer мають привезти пізніше.

"В зв'язку з тим, що Pfizer не прийшов, як очікувалося, 15 лютого і зараз ми продовжуємо його очікувати від COVAX, прийнято рішення розпочинати вакцинацію, як передбачає дорожня карта. Спочатку лікарів в ковідних лікарнях, після цього - соматичні лікарні, після цього йде екстренна медична допомога, сімейні лікарі, військовослужбовці в зоні ООС. Після цього ми переходимо на другий етап, там у нас з'являються люди старше 80 років", - сказав Ляшко.

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