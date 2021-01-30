У лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech, – Ляшко

Вакцину одразу буде розподілено для вакцинації працівників лікарень з хворими на коронавірус.

У лютому Україна отримає 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.

Про це у соцмережі Facebook написав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Вакцину одразу буде розподілено для вакцинації працівників лікарень з хворими на коронавірус.

“COVAX отримали заявки на першу хвилю від 72 країн, відібрано 18 країн, серед яких і Україна. Це вчергове підтверджує, що Україна здатна забезпечити необхідний холодовий ланцюг та логістику вакцин з наднизькими умовами зберігання”, – зазначив він.

“Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії”, – додав Ляшко.

Він повідомив, що COVAX має на меті забезпечити для населення не менше 2 мільярдів доз до кінця року. “На початок 2021 року вже підписано контракти на 40 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech та 150 мільйонів доз AstraZeneca/Oxford, які будуть доступні для країн-учасниць глобального механізму вже в першому кварталі цього року”, – додав Ляшко.

Нагадаємо, за словами Ляшка, перші партії вакцини в Україну привезуть 15 лютого.

Додамо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac з умовою поставки через 30 днів після реєстрації в країні-виробнику чи інших країнах з жорсткою регуляторною політикою. Минулого тижня вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводились її клінічні випробування, і Україна очікує першу партію на 700 тисяч доз вакцини в кінці лютого.

Загальна ефективність вакцини Sinovac за результатами випробувань в Бразилії виявилася трохи більше 50%, але при цьому вона нібито дає стовідсотковий захист від тяжких випадків. Тобто заразитися коронавірусом після вакцинації можливо, та перебіг хвороби буде легким або взагалі безсимптомним.

Ефективність Pfizer, яку Україна очікує отримати в рамках програми Covax, становить до 95%. Загалом через Covax в Україну мають привезти до 16 млн доз вакцини. Прем'єр-міністр повідомляв, що це можуть бути також препарати Sanofi, AstraZeneca та Novavax.

На засіданні 29 січня Рада ухвалила закон, що дозволяє нарешті розпочати процедуру вакцинації від коронавірусу. Він дозволяє почати вакцинацію від ковіду в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання. При цьому російський Sputnik V реєструвати заборонено.