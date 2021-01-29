У МОЗ підрахували кількість хворих на COVID-19 в Україні

На 1 грудня в українських лікарнях перебувало близько 29 тис. пацієнтів, на сьогодні ця цифра майже вдвічі менша.

Під час робочого візиту у Житомирську область

Станом на 29 січня в українських лікарнях з діагнозом COVID-19 і з підозрою на COVID-19 перебуває 18 302 особи.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Якщо подивитися на госпіталізації, на кількість людей, які знаходяться в лікарнях як з підтвердженим COVID-19, так і з підозрою на нього, то на 1 грудня у нас в лікарнях перебувало близько 29 тис. пацієнтів. На сьогоднішній день це 18 302 особи, на сьогоднішній ранок", - сказав Степанов.

За його словами, кількість ліжкомісць для хворих COVID- 19 складає більше 66 000, ліжкомісць з підведеним киснем - 55 500.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило допустити на ринок Євросоюзу вакцину від коронавірусу, розроблену британсько-шведською фармацевтичної компанією AstraZeneca.