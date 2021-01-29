Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав орієнтовну дату початку вакцинації від коронавірусу. Він очікує, що це станеться в районі 15 лютого, коли в Україну привезуть перші партії вакцини.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо, і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", - сказав Ляшко в інтерв'ю "Бі-бі-сі".

Він впевнений, що завадити початку вакцинації можуть тільки форс-мажорні обставини.

"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", - сказав Ляшко.

При цьому він не відповів на питання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках Covax, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - сказав він.

За його словами, в рамках Covax першою, скоріше за все, приїде вакцина Pfizer.

Нагадаємо, що Україна законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac з умовою поставки через 30 днів після реєстрації в країні-виробнику чи інших країнах з жорсткою регуляторною політикою. Минулого тижня вакцина отримала погодження на використання в Бразилії, де проводились її клінічні випробування, і Україна очікує першу партію на 700 тисяч доз вакцини в кінці лютого.

Загальна ефективність вакцини Sinovac за результатами випробувань в Бразилії виявилася трохи більше 50%, але при цьому вона нібито дає стовідсотковий захист від тяжких випадків. Тобто заразитися коронавірусом після вакцинації можливо, та перебіг хвороби буде легким або взагалі безсимптомним.

Ефективність Pfizer, яку Україна очікує отримати в рамках програми Covax, становить до 95%. Загалом через Covax в Україну мають привезти до 16 млн доз вакцини. Прем'єр-міністр повідомляв, що це можуть бути також препарати Sanofi, AstraZeneca та Novavax.

На засіданні 29 січня Рада ухвалила закон, що дозволяє нарешті розпочати процедуру вакцинації від коронавірусу. Він дозволяє почати вакцинацію від ковіду в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання. При цьому російський Sputnik V реєструвати заборонено.