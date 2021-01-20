На першому етапі Україна отримає вакцину Sinovac і Pfizer або Moderna.

Міністерство охорони здоров'я планує почати вакцинацію від коронавірусної хвороби менше ніж через місяць - вже на другому тижні лютого. Першими щеплення отримають медичні працівники, які працюють з ковід-пацієнтами, працівники "швидкої допомоги".

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Максима Степанова.

"За словами міністра Степанова, вакцинування почнеться на другому тижні лютого", - сказав він.

Радуцький нагадав, що Україна має домовленості про 8 млн доз вакцини за програмою COVAX, але йдуть перемовини про збільшення цієї кількості до 16 млн доз.

Також законтрактовано 1,9 млн доз вакцини-кандидата від китайської компанії Sinovac, доведена ефективність якої поки що не доведена. Sinovac готовий поставити ще до 5 млн доз своєї вакцини на комерційній основі.

"На першому етапі ми маємо отримати 700 тисяч доз вакцини Sinovac, якщо буде доведено її ефективність не менше 70%, і, за словами міністра, 210 тисяч доз компанії Pfizer або Moderna, які надійдуть за програмою COVAX", - сказав Радуцький.

Тих, хто отримає вакцину, будуть заносити до спеціального реєстру. "Перше, ми маємо знати кількість вакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко зробити. По-друге, ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації. І третє, міністерство розробляє можливість видачі електронних провакцинованих", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, що станом на 16 січня кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.