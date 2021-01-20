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За добу в Києві вдвічі більше людей одужали від ковіду, ніж захворіли

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці становить понад 30%.

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 606 нових випадків коронавірусної хвороби, водночас одужала 1 251 людина.

"Одужали за добу в Києві вдвічі більше людей, ніж захворіли - 1251. Усього коронавірус подолали 50 339 мешканців столиці", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Деснянському (108 випадків), Дарницькому (101) та Оболонському (83) районах.

Серед захворілих 360 жінок віком від 18 до 99 років, 223 чоловіка віком від 18 до 89 рокiв, 10 дівчаток від 1 місяця до 16 років і 13 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворіли зокрема 16 медиків. До лікарень госпіталізовано 59 пацієнтів.

У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1217 хворих на коронавірус, із них 8 дітей. 903 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1013 людей. Під апаратами ШВЛ - 29 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах становить понад 30%.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 124 240 випадків COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 2 227 киян.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від ковіду одужали більш ніж 10 тис. осіб більше, ніж захворіли. До лікарень потрапили 2 011 осіб з коронавірусом, 212 людей померли.

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