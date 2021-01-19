У НАН спрогнозували повільне згасання захворюваності на COVID-19 в Україні уже наступного тижня

Наприкінці січня в Україні очікується повільне згасання захворюваності на коронавірусну недугу COVID-19.

Про це свідчать дані Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, оприлюднені на сайті Національної академії наук України.

"Протягом наступного тижня можна очікувати повернення надходження даних в "нормальному" режимі і повернення до тенденції повільного затухання", - прогнозують вчені.

У НАН зазначили, що таким показникам сприятиме зокрема початок дії карантинних обмежень, які були запроваджені після 8 січня.

Учені наголосили, що зростання захворюваності, випадків одужання і летальності, який зафіксували минулого тижня, не свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації. Це є результатом доопрацювання матеріалів у період свят.

Раніше у НАН заявляли, що Україна в травні пройшла пік епідемії коронавірусу і вийшла з плато. Тодішній віцепрезидент НАНУ Анатолій Загородній наголошував, що прогноз українських вчених щодо захворюваності на коронавірус виявився правильним.

Зауважимо, що добовий показник захворюваності за 18 січня в Україні виявився одним з найнижчих за останні три місяці. Крім того, за добу одужало понад утричі більше людей, ніж захворіло.

Учора уряд заявив, що в Україні знову почалося повільне зростання захворюваності на ковід.