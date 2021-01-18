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У Києві на ковід за добу захворіла 301 людина, одужали 211

Зафіксовано 5 пов’язаних з коронавірусом смертей.

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 301 новий випадок коронавірусної хвороби, одужало 211 людей, 5 киян померли від ускладнень ковіду.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому (123), Солом’янському (54) та Дніпровському (40) районах.

Серед захворілих 173 жінки віком від 18 до 99 років, 121 чоловік віком від 19 до 95 рокiв, 3 дівчинки від 11 до 17 років та 4 хлопчики від 15 днів до 16 років.

Захворіли зокрема 8 медиків. До лікарень госпіталізовано 25 пацієнтів.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 122 997 випадів COVID-19. Подолали коронавірус 48 073 жителі столиці, від ускладнень хвороби померли 2 195 киян.

В Україні за неділю виявили 3 034 нових інфікованих коронавірусом. це найменший за більш ніж три місяці показник. Уперше за тривалий час Київ поступився першим місцем в Україні за добовою захворюваністю на ковід.

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