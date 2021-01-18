Бразилія схвалила використання китайської вакцини, яку закупила Україна

Уряд Бразилії ухвалив рішення щодо екстреного використання вакцини від коронавірусу. Для щеплення населення в Бразилії дозволили використовувати препарат китайської компанії Sinovac Biotech та британської AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

"Через кілька хвилин після того, як правління національного регулятора Бразилії Anvisa одноголосно проголосувало за затвердження обох вакцин, 54-річна медсестра із Сан-Паулу Моніка Калазанс стала першою людиною, яку щепили в Бразилії, отримавши китайську вакцину, відому як CoronaVac", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що президент країни Жаїр Болсонаро, який неодноразово скептично висловлювався щодо коронавірусу, відмовився робити щеплення.

Після публікації рішення національного регулятора Бразилії Anvisa в урядовій газеті в країні можуть почати масову вакцинацію.

У Бразилії все ще очікують поставки першої партії вакцини AstraZeneca, яка спочатку була запланована на поточний тиждень. Препарат Sinovac може застосовуватися одразу ж після офіційного схвалення. До квітня у Бразилію планується поставити 46 млн доз CoronaVac для дворазової вакцинації.

Регулятор вирішив схвалити китайську вакцину, незважаючи на те, що її ефективність за підсумками випробувань в Бразилії досягла лише 50%. Її придбання і розповсюдження раніше вже було погоджено місцевим Міністерством охорони здоров'я.

16 січня у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомляли, що кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.

Раніше вакцину від Sinovac Biotech схвалили в Індонезії та Туреччині.

Україна також отримає вакцину від Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

У дослідженні біомедичного дослідницького центру Butantan у Бразилії повідомлялося, що загальна ефективність вакцини Coronavac - 50,38%. Раніше ефективність цієї вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%. При цьому в Туреччині ефективність препарату оцінили вище - на 91%.