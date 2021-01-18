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В Україні за неділю виявили 3 034 нових інфікованих коронавірусом

Це найменший за три місяці показник, але на вихідних традиційно фіксується менша кількість нових хворих. 

В Україні за неділю виявили 3 034 нових інфікованих коронавірусом
Фото: Макс Требухов

За минулу добу в Україні провели 10 401 тестування методом ПЛР і виявили 3 034 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників. При цьому було проведено лише 13 247 тестів, з них трохи більше 10 000 - методом ПЛР. 

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужали від коронавірусу ще 5 236 пацієнтів. Зафіксовано 67 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальних випадків. До лікарень потрапили 1 304 пацієнти з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Миколаївській області (323), Києві (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 163 716 осіб, одужало - 871 196 пацієнтів. Зафіксовано 20 869 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків.

Нагадаємо, 16 січня в Україні виявили 5 990 нових випадків коронавірусу, одужало 8 777 осіб. Зафіксовано 116 летальних випадків.

В Україні до 24 січня запроваджено жорсткий карантин. З 25 січня обмеження будуть послаблені до рівня помаранчевої зони.

Як відомо, у суботу та неділю в Україні часто фіксують порівняно невисокі показники нових хворих на ковід. Медики пояснюють це ефектом вихідного дня - у вихідні працюють менше лабораторій і менше людей здають тести. 

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