Австрія продовжила локдаун через нові штами коронавірусу

Упродовж наступних семи днів хочуть домогтися зниження позначки захворюваності хоча б до 50 випадків на 100 тис. осіб: наразі цей показник становить 131.

Влада Австрії продовжила дію локдауну, який мав закінчитися 24 січня, ще на тиждень - до 7 лютого через нові штами коронавірусу.

Про це повідомляє АР.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що упродовж наступних семи днів хочуть домогтися зниження позначки захворюваності хоча б до 50 випадків на 100 тис. осіб: наразі цей показник становить 131.

"Наша мета – досягти цього показника... до 8 лютого та зробити 8 лютого перші кроки щодо скасування обмежень", - заявив канцлер.

Також з 25 січня громадяни повинні будуть носити справжні захисні маски у громадському транспорті та в приміщеннях, а не тканинні покриття для обличчя. Люди з низьким рівнем заробітку отримають такі маски безкоштовно.

Курц зазначив, що Австрія хоче уникнути ситуації зі швидким поширенням нових штамів COVID-19, що спостерігається у Британії та Ірландії.

Нагадаємо, у січні Австрія через карантин змінила правила в'їзду для українців. Крім негативного тесту на ковід та готовності піти на 10-денний карантин, потрібно заповнити онлайн-анкету.

Також в Австрії третій з початку пандемії коронавірусу локдаун, який мав тривати до 18 січня, продовжили ще на тиждень - до 24 січня.