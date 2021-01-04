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Третій з початку пандемії локдаун в Австрії продовжили на тиждень

У парламенті не змогли домовитися щодо тестування на коронавірус.

Третій з початку пандемії локдаун в Австрії продовжили на тиждень
Фото: EPA/UPG

В Австрії третій з початку пандемії коронавірусу локдаун, який мав тривати до 18 січня, продовжили ще на тиждень - до 24 січня.

Продовження карантинних заходів стало вимушеним кроком після того, як правлячі та опозиційні партії у парламенті не змогли домовитися щодо правил тестування на коронавірус, передає Укрінформ.

Згідно із пропозицією урядової коаліції, з 18 січня у країні мали відновити роботу заклади торгівлі, сфери послуг, громадського харчування і туризму, але відвідувати їх змогли б лише ті, хто візьме участь у безкоштовному масовому тестуванні, проведеному перед закінченням локдауну, та отримає негативний результат.

Для тих, хто не буде готовий тестуватися, мали б діяти правила локдауну до 24 січня, тобто, на тиждень довше. Така ідея правлячої коаліції викликала обурення з боку опозиційних партій, а також ряду експертів, які заявили про її неконституційність.

Також відкритим залишалося питання щодо повноважень тих, хто перевірятиме у людей наявність негативного тесту на COVID-19, наприклад, при відвідуванні музею чи кафе.

Третього січня стало відомо, що опозиційні партії відмовилися схвалюватися урядову пропозицію щодо тестування перед локдауном як передумови виходу із нього. Таким чином, жорсткий карантин в Австрії, введений 26 грудня 2020 року, де-факто продовжений до 24 січня 2021 року. Залишатимуться закритими заклади торгівлі, сфери послуг, громадського харчування, культури і туризму, а також школи.

Очікується, що 4 січня відбудуться консультації між МОЗ та опозицією, а також між федеральним і земельними урядами з приводу подальших кроків.

Нагадаємо, 4 грудня в Австрії у п'ятницю розпочалося масове тестування на коронавірус, в якому можуть взяти участь жителі країни віком від шести років. Тоді повідомлялося, що тестування є добровільним і безкоштовним.

Минулої доби в Австрії зафіксували 1642 нових випадків інфікування коронавірусом. З початку пандемії в Австрії померли 6253 людини.

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