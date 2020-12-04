В Австрії розпочали масове тестування на коронавірус

Тестування є добровільним і безкоштовним.

В Австрії у п'ятницю, 4 грудня, розпочалося масове тестування на коронавірус, в якому можуть взяти участь жителі країни віком від шести років. Тестування є добровільним і безкоштовним, передає DW.

Уряд Австрії взяв за приклад досвід Словаччини і запровадив це тестування, щоб, зокрема, виявити безсимптомних інфікованих коронавірусом людей для розірвання ланцюгів заражень перед святкуванням Різдва у сімейному колі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Відні перед центрами, де роблять тестування, у п'ятницю вранці вишикувалися черги.

Для проходження тестування спершу необхідно зареєструватися на спеціальному інтернет-порталі. При цьому 3 грудня вже було майже 100 тисяч реєстрацій.

Далі у спеціальних центрах зареєстрованим особам роблять швидкі тести на антиген - беруть мазок з носа або горла. Зазначається, що результат можна отримати на сайті за кілька хвилин.

Якщо результат тесту виявляється позитивним, тоді проводять ПЛР-тест, бо тести на антиген вважаються менш надійними. Ті, хто таки отримає позитивний результат ПЛР-тесту, повинні будуть негайно піти на карантин вдома.

Зазначається, що уряд Австрії планує повторити тестування в січні.

У Словаччині у першому етапі тестування взяли участь понад 3,6 мільйона мешканців. Понад 1% протестованих отримали позитивні результати тесту. На другому етапі тестування перевірили ще 1,5 млн осіб.

Заплановане на перші вихідні грудня повторне загальнонаціональне тестування населення у Словаччині відкладено на невизначений термін.