Голова МОЗ Степанов заявив, що російської вакцини від COVID-19 не існує

Україна веде перемовини з такими виробниками як Pfizer і Moderna.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не веде перемовин щодо закупівлі вакцини від коронавірусу з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю "Україна 24".

Степанов наголосив, російської вакцини від COVID-19 не існує.

"Щодо російської вакцини - я говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", - сказав голова МОЗ.

Степанов додав, що Україна веде перемовини з такими виробниками як Pfizer і Moderna.

"Я постійно зустрічаюся з нашими послами, ми підіймали питання вакцинації, в тому числі мене цікавило питання покупки вакцин, які перебували на третій стадії клінічних випробувань, це перш за все Pfizer і Moderna, з якими ми ведемо переговори", - додав міністр.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада відклала законопроєкт про обов'язкову вакцинацію.

1 грудня Степанов заявив, що МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд.