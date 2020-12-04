Степанов заперечив підготовку масового тестування населення на COVID-19

Натомість у МОЗ хочуть збільшити кількість щоденних тестів на коронавірус.

В Україні не планують проводити загальне тестування населення на коронавірус. Втім Міністерство охорони здоров’я має на меті збільшити кількість щоденних тестів на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.

"Ніхто в Україні не готується вводити масове тестування (на коронавірус - ред.), Тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається - збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити", - сказав Степанов.

Раніше в інтерв'ю журналу "Кореспондент" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд працює над проєктом тотального тестування населення на коронавірус.