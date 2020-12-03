Раді рекомендували схвалити закон про прискорений доступ до вакцини від COVID-19

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт, який дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.

Про це повідомили у партії "Слуга народу".

"Профільний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт №4314. Він дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19", - йдеться в повідомленні партії у фейсбуці.

На думку голови комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, ухвалення законопроєкту зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

"Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я України", - зазначив Радуцький.

"І завдяки законопроєкту це стане можливим. Адже залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б уже зараз провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин прискорить їхнє повномасштабне застосування", - зазначили в "Слузі народу".

1 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд.

Учора прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на боротьбу з COVID-19 у бюджеті передбачили 16 млрд грн. У Національній службі здоров’я вважають, що цих коштів украй недостатньо.